Расходы на индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции составят почти 550 млрд рублей

Общий объем расходов на индексацию страховых пенсий в текущем году с учетом поручения президента РФ составит 549,7 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6% по поручению президента РФ, что затронет 30,8 млн человек. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. По его словам, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.

В свою очередь, в Минэкономразвития подчеркнули, что решение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии на 8,6% в текущем году окажет поддержку доходам населения. «Данное решение президента как раз окажет поддержку доходам населения в текущих условиях», — отмечает министерство.

В ответ на вопрос, как индексация повлияет на инфляцию, в министерстве пояснили, что «ежегодное обновление прогноза происходит весной».

Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент РФ, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.



По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%. Таким образом, пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции прошедшего года.