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СФ: средняя прибавка к пенсии при индексации на 8,6% составит 1 400 рублей

12.01.2022 15:41
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ТАСС

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей, сообщила ТАСС в среду зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Президент России Владимир Путин в среду поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

«Если мы говорили, что индексация 5,9% — это в среднем 1 тыс. рублей прибавки, [при индексации на 8,6%] она [прибавка] будет повыше, конечно, — где-то 1 400 рублей. Я думаю, что индексация должна быть с 1 января 2022 года, потому что пенсия по закону с 1 января должна индексироваться», — отметила Бибикова. Она добавила, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Пенсионеры получат компенсацию за январь, если решение об индексации пенсий на 8,6% будет оформлено с начала 2022 года, сообщила Бибикова. «Ждем предложения правительства. Если решение (об индексации пенсий на 8,6%. — Прим. ред.) будет с 1 января 2022 года, то будет доплата [пенсионерам] за январь: на 5,9% пенсии с 1 января уже проиндексированы», — отметила Бибикова.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

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