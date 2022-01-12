Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом и в декабре на большой пресс-конференции, — проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции», — заявил он на совещании с членами правительства.

«Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — продолжил он.

«Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал Путин.