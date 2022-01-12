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Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%

12.01.2022 12:16
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Источник
Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом и в декабре на большой пресс-конференции, — проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции», — заявил он на совещании с членами правительства.

«Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — продолжил он.

«Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — сказал Путин.

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Комментарии

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ЧАндр240
12.01.2022 13:02
<p>Ну, прямо, почти на уровне самых верхних депозитных ставок с е/м выплатой, на сегодня! </p>
1
ugor
ugor
12.01.2022 15:05
<p>Мелочевщик! Уж хотя бы на 9....</p>
3
lexandriozzo
12.01.2022 16:54
<p>По социальным пенсиям, которые с 1 апреля 2022 планируется индексировать НИЖЕ офиц. инфляции (на 7,7% против 8,4% инфляции по итогам года) - никакой информации! Допускаю, что так и оставят... А федеральные ЕДВ с 1 февраля скорей всё же проиндексируют на 8,4%, но далеко не факт.</p>
1
sukraloza
12.01.2022 19:59
<p>как бы башню не сорвало у пенсионеров от такой прибавки) </p>
2

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