Дефицит бюджета по итогам 2021 года зафиксирован в 26 регионах

Совокупные доходы региональных бюджетов в 2021 году составили 15,6 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на оперативные данные системы «Электронный бюджет» Минфина за 31 декабря, уточняя, что это на 2,3 трлн рублей, или на 18%, выше, чем в 2020-м (расходы субъектов в прошлом году зафиксированы на уровне в 15,2 трлн рублей, а общий профицит 2021 года, таким образом, составил около 400 млрд рублей).

Отмечается, что в прошлом году ушли в минус 26 российских субъектов, что более чем вдвое меньше, чем в 2020 году; так, пандемийный год 58 регионов завершили с дефицитом, при этом самый существенный уровень дефицита по отношению к доходам (с учетом всех поступлений из федерального бюджета) в 2021 году был зафиксирован в Ханты-Мансийском АО — Югре (минус 10%), Ульяновской области (минус 10%), Чукотском АО (минус 10%), Республике Калмыкии (минус 7,6%) и Томской области (минус 6,7%).

Годом ранее порядок дефицита у регионов с самым худшим финансовым результатом был совершенно другим: в 2020-м наиболее существенный разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Кемеровской (минус 25%) и Тюменской (минус 24%) областях, Ямало-Ненецком АО (минус 19%), республиках Башкирии (минус 18%) и Удмуртии (минус 17,4%).

Наиболее профицитными в 2021 году оказались Липецкая (30%) и Вологодская (22%) области, Красноярский край (20,9%), Белгородская (19,4%) и Челябинская (14,5%) области; в 2020-м лучший результат показали Чукотский АО (8%), Севастополь (5%), Воронежская область (4%), Кабардино-Балкарская Республика (4%) и Алтайский край (4%).

Представитель Минфина отметил, что исполнение консолидированных бюджетов регионов в 2021 году характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов; по предварительным данным за 2021 год, информация будет уточняться после представления отчетности, рост доходов по сравнению с 2020 года составил 17%, общий объем поступлений — 17,5 трлн рублей, добавил он, отметив, что поступление собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов увеличилось на 26%, составив 13,6 трлн рублей, прирост в 84 регионах, уточнил представитель ведомства.