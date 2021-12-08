Путин: бюджет России в 2022 году будет профицитным
Бюджет РФ в следующем году будет профицитным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У нас бюджет, слава богу, в следующем году будет профицитным», — сказал Путин, комментируя возможность направить дополнительные средства на устранение цифрового неравенства в стране.
«Дело не в источниках [финансирования] в данном случае. Профицитный бюджет, можем направить дополнительные ресурсы на направления, которые считаем для себя наиболее приоритетными. Надо просто отработать механизмы [решения таких вопросов]», — добавил президент.
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию выше оценочного диапазона ЦБ в 7,4—7,9% по итогам 2021 года. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что текущий показатель годовой инфляции в 8,4% является пиковым.08.12.2021 21:03