Внеурочные задания начальства предложили признать переработкой

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства, пишут «Известия». Такой законопроект направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия». Речь о людях, которые весь день трудятся в офисе, но после ухода домой получают срочное задание. Оплачивать «дистанционные переработки» стационарным сотрудникам предлагается по принципу сверхурочной работы. То есть за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на отгул.

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, внеурочное взаимодействие с руководством должно считаться переработкой и оплачиваться в соответствии с Трудовым кодексом. В период пандемии особенно актуальным стало регулирование дистанционного труда, отметила Бессараб. По ее словам, одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Если человек работает с 8:00 до 17:00, а работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам. Но стационарные работники тоже трудятся в те же часы на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить, заявила парламентарий.

Лента новостей Исследование: 48% россиян регулярно работают сверхурочно Из тех, кто перерабатывает, 53% респондентов рассказали, что работают сверхурочно из-за большого количества задач, 24% не могут отказать коллегам или руководителю в выполнении дополнительной работы. 29.09.2021 10:20

По мнению директора Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любови Храпылиной, переработки вне рабочего места и времени и так можно классифицировать как сверхурочный труд. Бессараб уверена, что доказать такие переработки реально — работодатель чаще всего отправляет сотруднику письма или сообщения. Если такие ситуации возникают часто, возможно, имеет смысл оговорить условия оплаты и обязательства сторон отдельной статьей в коллективном договоре, если он есть на предприятии, через профсоюзную организацию, отметил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Для всех работников — работающих в офисе и удаленно — применяется общий порядок привлечения к сверхурочной работе, сообщили в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда России. Поэтому для тех работников, которые действительно привлекаются к труду дистанционно, все нормы, необходимые для оплаты этого времени, уже заложены в Трудовом кодексе, говорится в комментарии. Законопроекты, которые касаются трудовых взаимоотношений, требуют широкого обсуждения, подчеркнула член Совета Федерации Инна Святенко. По ее мнению, момент, обозначенный в инициативе Бессараб, действительно спорный, однако законодателям предстоит в ходе обсуждения понять, можно ли решить этот вопрос без изменений в Трудовом кодексе.