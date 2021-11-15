Почти треть опрошенных представителей бизнеса (27%) намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников после улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Почти половина опрошенных работодателей (48%) планируют вернуть на работу в офисы всех удаленных сотрудников, 14% частично вернут работников на работу в офисы, по 19% указали, что планируют работать в гибридном формате или вовсе не будут менять текущий режим работы сотрудников.

Среди тех компаний, которые не планируют полностью возвращать работников в офисы, 50% респондентов отметили, что удаленно у них продолжат работать до 10% штата, 12% оставят работать в дистанционном формате 10–30% сотрудников, а 31% компаний — 30–50% работников, еще 7% опрошенных рассказали, что оставят на «удаленке» более 50% штата.

У 45% опрошенных представителей бизнеса сейчас работают дистанционно менее 10% штата сотрудников, 10–30% сотрудников работают удаленно в 30% компаний. Еще 3% опрошенных рассказали, что в их компаниях на «удаленке» трудятся 30–50% работников, 9% указали на 50–75% удаленных сотрудников, а 13% представителей бизнеса отметили дистанционную занятость более 75% штата.