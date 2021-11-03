Большинство (90%) опрошенных россиян указали, что хотели бы получить новую профессию, чтобы иметь возможность работать удаленно, 9% из них уже обучаются такой специальности, а 81% респондентов пока не знают, с чего начать, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Из всех профессий с возможностью работать дистанционно чаще всего выделяют IT-специалиста (23% опрошенных), 20% респондентов отметили привлекательность профессии менеджера проектов, 19% отметили, что хотели бы работать дистанционно оператором кол-центра, а 16% опрошенных привлекает профессия дизайнера. Также 15% респондентов хотели бы работать из дома копирайтерами,14% — smm-менеджерами, 13% — маркетологами, 10% — бухгалтерами.

Другие профессии с возможностью дистанционной работы набрали менее 10% ответов, среди них преподаватели и репетиторы (9%), разработчики игр (7%), юристы (6%), журналисты (5%), архитекторы (4%), врачи телемедицины (2%).

Минтруд назвал регионы-лидеры по распространению удаленного режима работы Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима работы, пишут «Известия», ссылаясь на Минтруд. В министерстве уточнили, что в общей сложности в дистанционном формате по всей России сегодня трудятся порядка 5% работников. Удаленный режим рабо­ты наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, информационн­о-коммуникационных технологиях и связи, отметили в Минтруде.

Большинство опрошенных жителей России (72%) отметили, что хотели бы работать удаленно, а 12% уже работают в дистанционном формате. Не рассматривают для себя «удаленку» 16% респондентов. При этом 61% из тех, кто хотел бы работать в удаленном режиме, отмечают, что это дает возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Другими ключевыми преимуществами стали экономия времени на дорогу (46% ответов) и экономия денег на поездки и питание (43% ответов), 37% указывали на возможность больше времени проводить с семьей, а 22% опрошенных отметили, что дистанционный формат предлагает больше стабильности.

Среди тех, кто не хотел бы работать в удаленном режиме, 46% респондентов отмечали, что у них неподходящая для этого профессия, 32% опрошенных волнует отсутствие живого общения с коллегами, 29% указали в качестве недостатка отсутствие баланса между работой и личной жизнью, 17% отметили необорудованное рабочее место, 15% не могут сконцентрироваться на рабочих задачах в дистанционном формате.