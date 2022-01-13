ЦБ оценил подорожание ОСАГО в 48%

ОСАГО может подорожать на 21%, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по «автогражданке», а отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Минфина, добавит к цене полиса еще 27%, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2 567 рублей, или на 48%.

Центробанк позитивно оценил законопроект Минфина об увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей и об отмене учета износа деталей автомобиля. За счет этого вырастут компенсации пострадавшим, у виновника аварии усилится страховая защита, а также станет невозможно взыскать через суд с виновного разницу в стоимости новой детали и изношенной.

При этом вводить изменения следует поэтапно, чтобы не произошло резкого подорожания обязательной «автогражданки», уверены в регуляторе. Сначала надо повысить лимит выплат по жизни и здоровью и не ранее чем через год отменить учет износа деталей, рассказали в пресс-службе Банка России. Там уточнили, что по предварительным оценкам первое нововведение потребует повышения тарифа по ОСАГО минимум на 21%, то есть в среднем на 1 123 рубля, а отмена учета износа деталей — как минимум на 27%, или примерно на 1 444 рубля, учитывая, что средний размер премии по полису обязательной «автогражданки» на 23 декабря составил 5 349 рублей.

Лента новостей Средняя цена ОСАГО в 2021 году почти не выросла Cредняя цена полиса ОСАГО в России по итогам 11 месяцев 2021 года составила 5 581 рубль, что очень близко к средней цене полиса обязательной «автогражданки» по итогам 11 месяцев 2020 года — 5 559 рублей. Такие предварительные данные представил Российский союз автостраховщиков. 29.12.2021 10:04

В страховых компаниях также поддержали нововведения. Средний износ деталей достигает 30—40%, сообщила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО СД «ВСК» Татьяна Кудрявцева. При этом средний возраст автомобиля в РФ составляет 12 лет, так что отмена учета износа окажет самое значительное влияние на тариф, согласен директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров. Однако нововведения повысят ценность ОСАГО для клиентов. Размер средней выплаты за счет них может вырасти на 20—25%, оценил руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев.

При этом изменения не повлияют на стоимость каско, так как выплаты по этому полису уже включают в покрытие износ, а риск по жизни и здоровью является отдельным договором страхования, добавила Кудрявцева.

Рост цены ОСАГО в том числе будет зависеть от того, коснется ли отмена износа автомобилей любого года выпуска. Однако подорожание составит десятки процентов, считает управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Он согласен, что изменения стоит вводить поэтапно, тогда это не вызовет негатива от повышения стоимости полиса. Увеличение лимита выплат по жизни и здоровью логичная мера, однако отмена учета износа — спорна, в том числе из-за вероятного роста активности мошенников и количества автоподстав.

К росту мошенничества может привести и увеличение страховой суммы в случае ущерба жизни или здоровью. Так, например, преступники уже сейчас подделывают свидетельства о смерти, сообщил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.