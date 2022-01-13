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Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом «Сбера»

13.01.2022 17:30
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Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом «Сбера»
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
СберБанк
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Екатерина Латыпова назначена на должность старшего вице-президента, руководителя блока «Стратегия и развитие», куратора офиса agile-трансформации «Сбера». Об этом в четверг сообщили в СберБанке.

Там напомнили, что Латыпова присоединилась к команде «Сбера» в 2015 году в должности вице-президента, директора департамента стратегии и развития. С августа 2021 года она исполняла обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений, совмещая свой функционал с новыми задачами.

В банке подчеркивают, что Екатерина Латыпова принимала активное участие в ключевых трансформациях «Сбера» — от формирования долгосрочного стратегического видения до внедрения конкретных организационных и управленческих инициатив. «За это время было утверждено три стратегии развития «Сбера», цифровизованы инструменты их мониторинга. Екатерина стояла у истоков таких новых внедрений, как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др.», — отмечается в релизе.

Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк).

Президент, председатель правления СберБанка Герман Греф, комментируя кадровое решение, назвал Латыпову «опытным менеджером, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации». По его словам, Латыпова «всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников». «Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие «Сбера» и не только», — отметил Греф, пожелав ей и ее команде «успешно справиться со всеми новыми, не менее амбициозными задачами».

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Мария Александрова

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