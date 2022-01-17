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В России квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 19,4%

17.01.2022 16:53
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ТАСС

Цены на вторичном рынке жилья России за 2021 год увеличились в среднем на 19,4% — до 82,7 тыс. рублей за квадратный метр, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования портала «Мир квартир».

По данным исследования, стоимость вторичной недвижимости увеличилась во всех 70 российских городах, ситуацию на рынке жилья в которых изучали аналитики портала.

«Средняя по всем городам цена квадратного метра по итогам прошлого года составила 82 701 рубль (+19,4% за год), средняя цена предложения на «вторичке» — 4,59 млн рублей (+14,7%)», — говорится в исследовании.

Самый большой прирост стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксировали в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). В Московской области квадратный метр подорожал на 42%, в Севастополе — на 40,7%, в Калининграде — на 38,9%, в Ленинградской области — на 37,2%, в Курске — на 36,9%, в Улан-Удэ — на 36,3%, в Иваново — на 35,3%, в Чите — на 34,6%. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась за год на 18,7% — до 296,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 25,8%, до 173,6 тыс. рублей.

«Ипотека с господдержкой и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на «первичке», а «вторичка» всегда подтягивается за ней», — приводятся в исследовании слова генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко. Он отметил, что в 2021 году на регулярном рынке ставки по ипотеке были довольно выгодными.

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов увеличился в ноябре по сравнению с октябрем прошлого года, но уменьшился по сравнению с ноябрем-2020, а средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком во вторник обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».


 14.01.2022 15:47

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Комментарии

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Бамбр
17.01.2022 19:27
<p>тьфу на вас...у меня в подъезде ровно в два раза дороже продали , а по городу и в три раза выше цену не стесняются выставлять относительно прошлого года</p>
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