ЦБ: средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась в ноябре до 7,59%

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов увеличился в ноябре по сравнению с октябрем прошлого года, но уменьшился по сравнению с ноябрем-2020, а средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком во вторник обзора «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

«В ноябре 2021 года объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с октябрем (510,2 млрд против 500,6 млрд рублей) при сокращении количества выданных кредитов (157,5 тыс. против 161,8 тыс. ИЖК). По сравнению с показателем ноября предыдущего года количество предоставленных кредитов сократилось на 16,5%, а объем вырос на 3,8%, что свидетельствует об увеличении среднего объема ИЖК», — отмечают в ЦБ.

Количество ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве возросло до 43,3 тыс., а объем предоставленных ИЖК по ДДУ — до 181,2 млрд рублей (39,2 тыс. кредитов и 161 млрд рублей в октябре 2021 года). По сравнению с показателями ноября 2020 года количество ИЖК по ДДУ уменьшилось на 7,6% при увеличении их объема на 16,7%.



Средневзвешенные процентные ставки продолжили в ноябре 2021 года снижаться как по ИЖК, так и по ДДУ — до 7,59% и 5,83% (в октябре 2021-го они составляли 7,7% и 6% соответственно). «В определенной степени снижение средневзвешенной процентной ставки по ИЖК обусловлено ростом объема предоставленных крупнейшими банками льготных ипотечных кредитов при сохранении на прежнем уровне процентных ставок по данным кредитам», — поясняет регулятор. По его данным, минимальные средневзвешенные ставки по ИЖК наблюдались в Приморском крае (5,86%) и в Магаданской области (5,87%), максимальная ставка отмечалась в Ингушетии (8,8%).



Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 декабря 2021 года в целом по РФ сохранилась на уровне аналогичного показателя октября 2021 года и составила 11,7 трлн рублей, увеличившись на 25,1% по сравнению с аналогичной датой годом ранее. Задолженность по ИЖК по ДДУ также возросла и составила 2,7 трлн рулей (2,1 трлн годом ранее).

Просроченная задолженность по ИЖК в ноябре 2021 года продолжила сокращаться и на 1 декабря 2021 года составила 66,7 млрд рублей (79,7 млрд годом ранее). Доля просроченной задолженности по ИЖК в ноябре 2021 года сохранилась на уровне 0,6%.

Доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, в ноябре 2021 года снизилась до 27,4% (годом ранее этот показатель был равен 31,4%). В то же время удельный вес задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физическим лицам увеличился и на 1 декабря 2021 года составил 47,5% (годом ранее — 46,2%).