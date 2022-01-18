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Названы регионы с самыми высокими темпами восстановления рынка труда

18.01.2022 09:53
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московский регион, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область вошли в число регионов с самыми высокими темпами найма персонала и открытия новых вакансий в 2021 году. Рейтинг городов, где рынок труда восстанавливается быстрее всего, составил сервис «Работа.ру».

«Лидером по приросту вакансий по итогам 2021 года стали Москва и Московская область. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область», — говорится в обзоре.

В топ-10 регионов с наибольшим числом открытых вакансий вошли также Тюменская, Свердловская и Саратовская области, Татарстан и Башкирия.

Во всех регионах работодатели особенно нуждались в работниках из сфер торговли, транспорта и логистики, производства и агропрома, а также из сферы офисных служб и бизнес-услуг.

«По итогам 2021 года мы зафиксировали рекордные темпы восстановления бизнеса по всей России — общее число вакансий, открытых на сервисе «Работа.ру», приросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса, а ключевую роль в общероссийских результатах сыграли крупные региональные компании», — прокомментировала директор по региональному развитию сервиса «Работа.ру» Анна Хвостова.

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