Тесты для неквалифицированных инвесторов усложнят к лету

За три месяца действия новую процедуру тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупать рисковые финансовые продукты, подготовка и введение которой вызывала много вопросов, успешно прошли около 2 млн человек, пишет «Коммерсант». При этом больше половины справились с вопросами с первого раза, частично из-за того, что ответы были выложены в открытый доступ, поэтому весной и летом система тестирования будет изменена.

По итогам IV квартала в Тинькофф Банке за это время тесты сдали около 50% активных клиентов, что составляет около 900 тыс. человек. В группе банка «ФК Открытие» прошли тестирование почти 45 тыс. инвесторов, в «Финаме» — около 20 тыс. человек. В СберБанке количество проведенных тестов составило почти 120 тыс., в группе «БКС» — более 200 тыс. В Альфа-Банке успешно прошли тестирование более 40 тыс. инвесторов. В итоге, согласно опросу крупнейших брокерских компаний и банков, тесты сдала примерно половина от числа активных клиентов, то есть, исходя из статистики Московской биржи, почти 1,9 млн человек.

Требования о прохождении испытания вступили в силу с 1 октября 2021 года. Тест необходимо сдать клиентам брокеров, чтобы получить доступ к торговле сложными инструментами — иностранными ценными бумагами, российскими ценными бумагами, не входящими в котировальные списки, облигациями с невысоким рейтингом, структурными облигациями, срочными контрактами, ETF, паями ЗПИФов. При этом ответы на тесты появились в доступе еще до официального начала тестирования. А завершившаяся в конце декабря прошлого года проверка Ассоциации развития финансовой грамотности (учреждена ЦБ) показала, что некоторые из крупнейших брокеров пытались подсказывать клиентам. В Банке России пообещали внимательно изучить результаты мониторинга ассоциации и не исключили, что по итогам проверок саморегулируемые организации брокеров могут принять меры к компаниям, допускающим нарушения.

Согласно опросу, клиенты довольно успешно справлялись с тестовыми заданиями — 50—60% сдавали их с первого раза, хотя в зависимости от выбранного инструмента доля могла опускаться до 36% или подниматься выше 90%. Брокеры отмечают и некоторых уникальных клиентов, которые сдавали тесты (они бесплатны) десятки (БКС) и даже сотни раз (Газпромбанк, «Финам», Совкомбанк).

Брокеры отмечают, что самыми популярными инструментами у тестируемых были иностранные акции, российские акции вне котировальных списков, производные инструменты, ETF. При этом самыми сложными инструментами оказались ЗПИФы (БКС, «Открытие Инвестиции»), производные финансовые инструменты (ВТБ), структурные облигации («Тинькофф»), операции РЕПО (Альфа-Банк).

Наиболее активно тест сдавали в течение октября, а затем темпы снизились. Как пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «первая волна, состоявшая из заинтересованных клиентов, прошла». Кроме того, при просадках рынка инвесторы больше интересуются консервативными инструментами, которые доступны без тестирования. Также, отмечает начальник отдела риск-менеджмента компании «Фридом Финанс» Михаил Апанасенко, далеко не все клиенты хотят торговать чем-то сложным или на заемные средства, тем более на старте.

Процедуре тестирования предстоит доработка — этим в настоящий момент занимается рабочая группа, в которую входит ЦБ, НАУФОР и НФА. Как пояснил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, после публикации в Интернете ответов на вопросы тестов стала очевидна необходимость их усложнить. По его словам, однозначно тестирование будет дополнено новыми вопросами в ротации — до восьми весной и до одиннадцати летом (сейчас четыре вопроса без ротации).