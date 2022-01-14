Брокеры и ЦБ могут ввести индивидуальные тесты для неквалифицированных инвесторов

Банк России и представители саморегулируемых организаций разрабатывают новые правила для торгующих на бирже новичков. Об этом сообщили в Национальной ассоциации участников фондового рынка, передает ТАСС.

Предполагается, что задачи в тестах для неквалифицированных инвесторов будут индивидуальными благодаря изменению числовых значений в условиях. «Это снизит риск использования заранее известных ответов», — пояснил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

При этом сама идея является одним из вариантов развития брокерского тестирования и пока находится на стадии обсуждения. «Данная инициатива не принадлежит НАУФОР, у нас к ней смешанное отношение. В целом мы предлагаем другой подход — отказаться от регулирования вопросов брокерского тестирования вообще, положиться в этом на самих брокеров и на контроль за этим со стороны СРО, как это делают сейчас в отношении инвестиционного профилирования», — добавил он.

Тимофеев также отметил, что если брокеры будут замечены в таких нарушениях, как самостоятельное прохождение тестов за неквалифицированных инвесторов, ассоциация может применять соответствующие наказания, вплоть до исключения компании из СРО.



В июле 2020 года Госдума приняла поправки в федеральный закон «О рынке ценных бумаг», который разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных в зависимости от их опыта и объема средств на финансовом рынке. Закон должен защитить неопытных игроков от потерь при сделках с чрезмерно рискованными инструментами. Для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь экономическое образование, либо релевантный опыт работы, либо активы на счете в размере от 6 млн рублей (или оборот по сделкам на аналогичную сумму). В свою очередь, неквалифицированные инвесторы с осени 2021 года при покупке сложных финансовых инструментов обязаны проходить тестирование на понимание рисков.