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Эксперты: цены на новостройки в Московском регионе за два года выросли на 80%

18.01.2022 13:50
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ТАСС

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Московского региона за год выросла на 27,9%, за два года — на 80%, пишет ТАСС со ссылкой на данные из аналитических материалов ЦИАН.

«На начало января 2022 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Московского региона достигла отметки в 244,3 тыс. рублей. За год цена выросла на 27,9%. За два года — на 80%», — говорится в исследовании. Аналитики напоминают, что в 2018 году средняя цена квадратного метра увеличилась на 2,6%, в 2019-м — на 12,4%, в 2020-м — на 25,2%.

В частности, в пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра за 2021 год выросла на 34%, до 336,1 тыс. рублей. В Новой Москве зафиксирован прирост на уровне 21%, до 211,3 тыс. рублей. В Московской области новостройки за год подорожали на 29,4%, до 149,4 тыс. рублей за квадратный метр.

Согласно исследованию, в 2021 году выручка девелоперов Московского региона составила 1,86 трлн рублей, что на 42% выше, чем выручка 2020 года (1,32 трлн рублей). При этом количество сделок увеличилось только на 12%, что стало следствием увеличения цены квадратного метра, пишут аналитики. Основной объем выручки пришелся на проекты в пределах старых границ Москвы (65%).

В 2022 году рекордов прошлого года не будет, квадратный метр в новостройках Московского региона может подорожать в среднем до 10—12%, прогнозирует руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов. «С учетом двузначных ставок по коммерческой ипотеке на стандартных условиях и при минимальном росте доходов населения, замедление рынка неизбежно. Но и обвала ждать не стоит: рекордная выручка девелоперов и перевыполнение планов продаж позволяют компаниям выполнять свои обязательства перед банками по проектному финансированию даже в ситуации снижения спроса», — приводятся его слова в материале.

Цены на вторичном рынке жилья России за 2021 год увеличились в среднем на 19,4% — до 82,7 тыс. рублей за квадратный метр, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования портала «Мир квартир».

 17.01.2022 16:53

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