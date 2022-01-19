Эксперты прогнозируют замедление снижения мировой безработицы из-за штамма «омикрон»

Показатели мирового рынка труда вряд ли восстановятся до допандемийных значений раньше 2023 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Международной организации труда (МОТ). В 2022 году уровни безработицы, занятости и доли отработанных часов будут по-прежнему хуже цифр 2019 года из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса и роста общей неопределенности относительно перспектив дальнейшего развития пандемии.

Пандемия в большинстве развитых стран вызвала кризис занятости из-за введения противоэпидемических мер и приостановки работы отдельных секторов экономики (таких как индустрии питания, развлечений и спорта). Уровень безработицы в странах ОЭСР за 2020 год вырос в среднем на 2%, а число рабочих мест сократилось на 20 млн. В России в первый год пандемии число безработных выросло примерно на четверть — работу потеряли около миллиона человек.

По итогам 2021 года, отмечают в МОТ, многие индикаторы рынка труда улучшились, однако восстановление происходит медленно. Так, уровень безработицы в мире составил 6,2%, что на 0,8 процентного пункта выше, чем было в 2019 году, число безработных увеличилось с 186 млн до 214 млн человек. Уровень занятости за это время сократился с 57,3% до 55,4%, а доля отработанных сотрудниками часов (от количества часов в неделе) — с 27,5% до 26,3%.

К концу года, по прогнозу МОТ, уровень безработицы будет составлять 5,9%, что на 0,4 п. п. выше докризисного уровня, а число безработных — 207 млн (на 21 млн больше). Уровень занятости также не превысит допандемийный показатель (55,8%), как и доля отработанных часов (27%). Быстрее рынок труда восстановится в странах с высоким уровнем доходов. К концу 2022 года показатель безработицы там в среднем будет превышать допандемийный только на 0,1 п. п., а в 2023 году упадет ниже отметки 2019-го. Прогноз ситуации в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и региона Карибского бассейна выглядит менее оптимистичным.

Как отмечают в МОТ, в целом новый прогноз обусловлен появлением новых штаммов коронавируса и неопределенностью относительно перспектив развития пандемии. Необходимо отметить, что, даже если восстановление мирового рынка труда пока происходит медленнее, чем ожидалось, оно все же обгоняет восстановление после финансового кризиса 2008 года. Это, скорее всего, обусловлено различной природой двух экономических шоков. Как известно, российский рынок труда вернулся к допандемийным значениям уже к середине 2021 года, а в октябре показатель уровня безработицы упал до исторического минимума в 4,3%. В 2008-м после всплеска безработицы ее снижение происходило в течение нескольких лет.