Опрос: 26% малого бизнеса может закрыться в этом году

Более четверти (26%) представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году, пишут «Известия». Об этом говорится в исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Так, 19% респондентов допускают закрытие бизнеса в этом году «при ухудшении текущей экономической ситуации», 7% рассматривают такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций, 74% опрошенных отвергли вероятность прекращения бизнеса в 2022 году при любом сценарии развития экономики.

Финансовые итоги года для МСБ оказались противоречивыми: в целом 43% предпринимателей заявили о росте выручки по сравнению с 2020 годом. В сегментах среднего и малого бизнеса таковых большинство — 56% и 54% соответственно, но в нише микробизнеса таковых всего 29%, а 40% микропредприятий отчитались о сокращении выручки. В производственном секторе 51% предприятий нарастили оборот, в сфере торговли — 43%, в сфере услуг — 36% организаций сообщили о росте выручки, а 34% — об уменьшении. Почти половина (45%) предпринимателей назвали дефицит квалифицированных кадров главной проблемой при поиске новых сотрудников. Самые популярные каналы поиска новых сотрудников у МСБ — специализированные сайты и рекомендации знакомых. К ним прибегает также около половины предпринимателей.

Ключевые показатели сектора МСБ в 2021 году демонстрируют его постепенное восстановление и возврат к допандемийному уровню, заявили в пресс-службе Минэкономразвития. В 2021 году открылось 1,02 млн новых предприятий, что почти на 20% больше, чем в предыдущем, уточнили в ведомстве.

МСБ адаптировался к текущим экономическим реалиям и научился работать в условиях противоэпидемических ограничений, чему также способствовали активные процессы цифровизации, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев. Он указал, что ключевым вызовом для МСБ в прошлом году стал рост закупочных цен и других расходов, также предприниматели не могут в полной мере переложить их увеличение на потребителя, в результате чего снижается рентабельность их бизнеса.

Из-за резкого удорожания ряда товаров, в частности металла, древесины, стройматериалов, доходность малого бизнеса в 2021 году сильно упала за исключением ряда отраслей, например медицины и IT, подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин. У микробизнеса меньше компетенций и запаса прочности, поэтому там наблюдаются наибольшие проблемы, заметил он. Также очень высокую конкуренцию для этого сегмента составляют самозанятые. Но давление на МСБ оказывает крупный бизнес, который заходит в нетрадиционные для себя сферы торговли и услуг, считает эксперт. Две указанные тенденции будут главными вызовами для малого бизнеса в 2022 году, прогнозирует Калинин.