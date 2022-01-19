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Старые тарифы мобильной связи начали дорожать

19.01.2022 13:23
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
МегаФон Билайн МТС Tele2

«ВымпелКом» в ближайшее время поднимет на 10% цены на архивные тарифные планы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке связи. По их словам, с февраля планирует повышение цен «МегаФон», затем — Tele2, при этом компания «МТС» в начале января уже уведомила абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.

В пресс-службе «ВымпелКома» подтвердили, что рассматривают возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов: «Абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана». Сейчас у компании около 40 архивных тарифов стоимостью от 650 рублей до 2,5 тыс. в месяц.

Компания «МТС» при повышении тоже предоставляла выбор: остаться на действующем тарифе или перейти на другой, говорят в компании. «Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков», — объяснили в компании. Также в компании «МТС» ссылаются на требования регулятора: предписания «закона Яровой» по хранению данных и другие, требующие дополнительных расходов.

Стоимость архивных тарифов относительна, ведь люди подключались к ним в разное время, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эти тарифы могут существовать пять-шесть лет, и операторы поднимают цены, чтобы подтянуть их к актуальным предложениям, добавил он.

Повышением цен операторы стимулируют абонентов переходить на новые тарифы, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, основная метрика мобильного тарифа — это стоимость 1 Гб трафика, и в этом плане новые тарифы могут быть даже дешевле архивных, но при использовании актуальных тарифов средний чек с пользователя (ARPU) выше, так что операторы будут в выигрыше.

Оптимизация архивных тарифов — сложившаяся практика, так как для операторов они часто невыгодны из-за издержек и малочисленной абонентской базы, которая подключена к подобным пакетам услуг, рассуждает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Тем более сейчас компании используют большие данные и искусственный интеллект для сбора информации о предпочтениях пользователей, и новые предложения появляются чаще, говорит Савватин.

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