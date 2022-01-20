ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики будет сдерживать рост кредитной активности

Ускорение роста розничного кредитования в последние месяцы приостановилось, годовые темпы прироста корпоративного кредитования продолжают увеличиваться. В краткосрочной перспективе ужесточение денежно-кредитной политики будет сдерживать дальнейший рост кредитной активности. Об этом говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



Как отмечает регулятор, ставки по кредитам в IV квартале формировались под влиянием продолжающегося ужесточения Банком России денежно-кредитной политики. В частности, жесткая риторика ЦБ на фоне обновления инфляцией локальных пиков повлияла на рыночные ожидания по ставкам в сторону более интенсивного повышения, в том числе в начале 2022 года.

«Повышение по рыночным операциям способствовало росту средних ставок по рублевым корпоративным и розничным кредитам, хотя на отдельных сегментах рынка и отмечалось локальное снижение средних ставок. Это было связано с ростом объема операций на особых условиях, в том числе государственных программ льготного кредитования, а также с колебаниями структуры рынка», — сказано в обзоре.

Так, ипотечные кредитные ставки в ноябре составили в среднем по рублевым операциям 7,6% против 7,7% в октябре. Снижение средней ставки регулятор отчасти объясняет некоторым увеличением кредитования в рамках льготных программ. Кроме того, в условиях продолжающегося повышения рыночных ставок для банков росла привлекательность программ льготного кредитования, позволяющих снять с банков процентный риск.

«Поэтому банки продолжали снижать минимальные ставки по предоставляемым льготным ипотечным кредитам. Дополнительным фактором, сдерживающим рост среднерыночных ставок, было дальнейшее развитие совместных программ кредитования с застройщиками по пониженным ставкам. В то же время ставки по ипотечным кредитам вне льготных программ повышались банками. Так, по данным оперативного мониторинга, рост ставок по рыночной ипотеке в декабре составил около 53 б. п. на первичном рынке и около 25 б. п. на вторичном рынке — до 9,58% и 9,62% соответственно», — замечает ЦБ.

Ставки по потребительским кредитам в рублях продолжили рост в ноябре. Повышение среднерыночных ставок замедляла активизация акционных программ, характерных для предновогоднего периода. Ставки автокредитования в ноябре продолжили расти. Дополнительным фактором, способствовавшим росту этих ставок, было увеличение доли кредитных заявок на покупку подержанных автомобилей, характеризующихся менее привлекательными условиями кредитования.

«Возросшие ставки по альтернативным финансовым инструментам и дальнейший рост депозитных ставок, ведущий к удорожанию банковского фондирования, продолжат оказывать повышательное давление на средние кредитные рублевые ставки при неоднородности динамики ставок на различных сегментах кредитного рынка», — заключает Банк России.