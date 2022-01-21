«ДОМ.РФ» получит доступ к кредитным историям при секьюритизации для снижения стоимости ипотеки

Единому институту развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации, пишут «Известия», уточняя, что нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций и тем самым увеличит объем свободных средств в банковской сфере. Все это должно способствовать удешевлению ипотеки.

Минфин должен разработать соответствующий законопроект, следует из плана законопроектной деятельности правительства. Документ рассчитывают внести в Госдуму в феврале 2023 года. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Инструмент работает и сейчас, но у «ДОМ.РФ» нет доступа к кредитным историям заемщиков и, соответственно, возможности оценить риски по ипотечным облигациям.

В Минфине сообщили, что сегодня основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг — «ДОМ.РФ», который систематизировал рынок и ввел определенные стандарты. Возможность привлекать ресурсы под ипотечные облигации госкомпании положительно скажется на ликвидности этого рынка, что сделает секьюритизацию жилищных кредитов еще более эффективным механизмом повышения доступности жилья в России, уверены в министерстве.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», — сказали в ведомстве.

В рамках сделок секьюритизации ипотечных кредитов «ДОМ.РФ» гарантирует все платежи по облигациям перед инвесторами и принимает на себя кредитные риски по портфелю посредством выкупа закладных с просрочкой старше 90 дней, сообщили в госкомпании. Дополнительная информация позволит повысить точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, сказали в «ДОМ.РФ».

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, доступ Единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям заемщиков даст банкам более широкие возможности для дополнительного заработка от оперирования закладными, в том числе упростит выпуск ипотечных облигаций и позволит увеличить объем свободных средств в банковской сфере.

Это может привести к более низким ипотечным ставкам для обычных заемщиков, особенно для тех, кто имеет хорошую кредитную историю за счет дифференцированного подхода к ставкам, считает она. Банки все больше движутся к дифференцированным условиям кредитования, это позволит сделать кредиты доступнее для 80% населения, полагает Решетникова.