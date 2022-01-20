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​«ДОМ.РФ» рассчитывает на снижение рыночных ставок к завершению льготной ипотеки

20.01.2022 20:18
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ТАСС

Ипотечные кредиты на рыночных условиях могут подешеветь в России к 1 июля 2022 года, когда завершится действие льготной программы на новостройки. Такое мнение в четверг выразил руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг на пресс-конференции в ТАСС.

«Рассчитываю на то, что к тому моменту, когда программа завершится, рыночные ставки по ипотеке тоже начнут опускаться и, таким образом, спад не будет очень глубоким», — сказал Гольдберг.

Он отметил, что ставки в экономике и геополитическая нестабильность привели к росту рыночных ипотечных ставок до пиковых значений за последнее время в России. В таких условиях, по мнению руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ, льготная программа под 7% выполняет роль демпфера, позволяя россиянам брать ипотеку под приемлемую ставку.

Ранее несколько крупных банков объявили о повышении ставок по ипотеке, в некоторых кредитных организациях они превысили 10%. В частности, банк ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотечным кредитам как для готового, так и для строящегося жилья на 1 процентный пункт, до 10,3% годовых. При этом ставки в рамках ипотечных госпрограмм не изменились.

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля 2020 года. В 2021 году изменились ее условия — максимальная ставка по программе была повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Программа действует до 1 июля 2022 года.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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