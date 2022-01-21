ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий

Федеральная антимонопольная служба предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной, пишет «Коммерсант». Так, по мнению службы, можно обеспечить неотвратимость наказания при совершении таких нарушений.

Среди ключевых требований — сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной — тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. Однако «откатить назад» удается не всегда — например, если компания-продавец ликвидировалась. В таком случае суд может лишить иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров стратегического предприятия.

В практике нарушения этого закона нередки — акции порой продаются без согласования правкомиссии, или, например, при его получении покупатель не предоставляет информацию о наличии среди бенефициаров граждан другого государства.

В ФАС сообщили, что служба ежегодно «участвует не менее чем в десяти судебных делах в связи с нарушением иностранными инвесторами 57-ФЗ». При этом случаев отказа в удовлетворении исков о применении последствий нарушения этого закона при совершении иноинвесторами сделок в отношении стратегических обществ нет. Порой подобные споры разрешаются и в рамках мировых соглашений, среди их условий может быть продажа акций третьему лицу (как правило, российскому).

Как следует из пояснительной записки к подготовленному проекту, ФАС намерена обеспечить неотвратимость наказания за неправомерные действия при заключении подобных сделок, а также возмещение ущерба отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны.

По мнению службы, эта цель может быть достигнута только путем изъятия в доход РФ приобретенных с нарушением закона акций, предоставляющих иноинвестору прямой или косвенный контроль над «стратегом». Сейчас, согласно ст. 169 ГК, суд может взыскать в доход РФ все полученное сторонами по ничтожным сделкам, если они действовали умышленно, но лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Именно это и предлагает ФАС — закрепить в 57-ФЗ, что в случае несоблюдения его требований при покупке акций, дающих иностранному инвестору контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение, «суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки в соответствии с гражданским законодательством, в том числе может взыскать в доход РФ приобретенные в результате совершения такой сделки акции или доли». Также инвестор может лишиться и других прав, позволяющих осуществлять контроль над предприятием, например возможности назначать состав органов управления.

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов предполагает, что авторы проекта исходили из того, что двусторонний возврат имущества по недействительной сделке «не создает для иноинвестора действенные стимулы руководствоваться требованиями 57-ФЗ — инвестор, возвращая активы, практически ничем не рискует, поскольку его контрагент должен привести встречный возврат». Предложенную ФАС конструкцию эксперт называет «конфискацией». По его словам, она «выглядит эффективной, поскольку способна превентивно направить мощный сигнал иностранным инвесторами придерживаться требований 57-ФЗ, иначе они рискуют остаться ни с чем». Однако оптимальным такое предложение Башкатов не считает — эта серьезная мера может быть направлена лишь на злостных нарушителей или в исключительных случаях на тех, кто отступил от закона по грубой неосторожности.