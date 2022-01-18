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ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенную страховую компанию

18.01.2022 08:53
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ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект постановления правительства РФ, предполагающий введение запрета для кредитных организаций на навязывание заемщикам услуг определенной страховой компании. Соответствующий документ, регламентирующий возможности заключения соглашений между банками и страховщиками, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Соглашение [между банком и страховой компанией] признается допустимым в случае, если кредитная организация, являющаяся стороной такого соглашения, принимает страховые полисы (договоры страхования) любой страховой организации, отвечающей требованиям кредитной организации к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги», — говорится в документе, содержание которого приводит ТАСС.

Кроме того, банки должны будут создать для страховых организаций исчерпывающий перечень требований для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности последних. В такой перечень, однако, нельзя будет включить определенные требования к размеру уставного капитала страховщика, кроме минимума, установленного страховым законодательством, а также требования к размеру страховых резервов или собственных средств компании. Банки также не смогут устанавливать вместе со страховыми компаниями требование к заемщику страховать риски в одной страховой организации в течение всего срока кредитования, следует из документа.

«В целях обеспечения конкуренции соглашение должно содержать условие, согласно которому <…> процентная ставка по кредитному договору (договору займа) не зависит от наименования страховой организации, с которой заемщик или кредитная организация заключает договор страхования», — говорится в проекте постановления.

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Комментарии

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svarzan
18.01.2022 08:58
<p>ФАС что только проснулся? А как же закон ущемлять рынок нельзя и конкурентоспособности.........? ФАС вы вообще чем там занимаетесь???!</p>
1
guerrilla
guerrilla
18.01.2022 10:21
<p>svarzan</p>
<p>Вы так беспокоитесь как будто это прям 100% гарантия что так и будет. Ну вон в законе "О рекламе", например, есть запрет на безусловное согласие на рекламу при заключении договора. Есть вполне себе банки, которые в договорах это самое согласие прописывают и не дают возможности сразу поставить свой выбор в этих договорах в пользу несогласия. И что? Много эта ФАС чешется?</p>
1

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