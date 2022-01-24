В Узбекистане аккредитовано представительство Газпромбанка

Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство Газпромбанка в республике. Сообщение об этом размещено на сайте узбекского регулятора.

«Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в Узбекистане», — говорится в релизе.



В заметке ТАСС на эту тему уточняется, что в настоящее время ГПБ инвестирует в реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов на территории Узбекистана. В частности, банк участвует в финансировании строительства завода по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана.