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В Узбекистане аккредитовано представительство Газпромбанка

24.01.2022 18:06
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Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство Газпромбанка в республике. Сообщение об этом размещено на сайте узбекского регулятора.

«Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в Узбекистане», — говорится в релизе.

В заметке ТАСС на эту тему уточняется, что в настоящее время ГПБ инвестирует в реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов на территории Узбекистана. В частности, банк участвует в финансировании строительства завода по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана.

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Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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