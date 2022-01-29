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Владбизнесбанк предлагает онлайн-резервирование расчетного счета

29.01.2022 16:23
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Владбизнесбанк

Владбизнесбанк запустил услугу онлайн-резервирования расчетного счета. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, сервис позволяет клиентам быстро и без визита в банк получить номер расчетного счета, который можно сразу использовать для зачисления денежных средств.

«Чтобы подать заявку, необходимо заполнить короткую форму на официальном сайте банка в разделе «Бизнесу — РКО». В течение нескольких минут расчетный счет будет зарезервирован, а реквизиты направлены на указанную в заявке электронную почту. Расчетный счет резервируется только для зачисления денежных средств», — говорится в релизе.

Уточняется, что в течение 14 дней необходимо предоставить документы и подтвердить открытие счета, чтобы использовать все возможности расчетно-кассового обслуживания.

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