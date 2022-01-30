​Адыгейский филиал Россельхозбанка присоединяется к Краснодарскому

Для повышения качества банковских услуг 5 марта 2022 года Адыгейский региональный филиал Россельхозбанка и его офисы станут офисами Краснодарского филиала, говорится в сообщении кредитной организации.



«Россельхозбанк в полной мере несет ответственность по обязательствам перед клиентами Адыгейского филиала. Условия обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подразделений останутся прежними», — подчеркнули в финучреждении.

Уточняется, что с 5 марта 2022 года в связи с переходом счетов клиентов Адыгейского филиала на обслуживание в Краснодарский региональный филиал Россельхозбанка изменятся реквизиты открытых клиентами счетов. Новые реквизиты можно посмотреть в разделе «Информация» мобильного приложения (доступно в App Store и Google Play) или зайти в личный кабинет интернет-банка РСХБ, также узнать новые реквизиты счета можно обратившись лично в любой офис Россельхозбанка на территории России.

Также с марта будут действовать и новые платежные реквизиты: к/с № 30101810700000000536 в Южном ГУ Банка России, г. Краснодар, ИНН 7725114488, КПП 231002002, БИК 040349536.

Погашение кредитов и оплату процентов клиенты банка могут самостоятельно производить через банкоматы с функцией приема наличных и информационно-платежные терминалы. Клиенты могут продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на территории Республики Адыгея и Краснодарского края.