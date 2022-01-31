Nissan совместно с РН Банком предлагает «умный» кредит без первоначального взноса

Компания Nissan совместно с РН Банком запускает для российских клиентов специальную программу кредитования без первоначального взноса. Главным достоинством программы, которая позиционируется как альтернатива лизингу, в компании называют то, что клиент сразу становится владельцем автомобиля.

Это означает, что клиент «не ограничен в пробеге, территории эксплуатации (то есть может выехать на машине за рубеж), всегда может передать управление члену семьи или знакомому, а возможные штрафы оплачивает как физлицо (тарифы для автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, гораздо выше)», поясняется в релизе Nissan.

Как уточняется, новая программа позволяет потребителям оформить кредит на автомобиль и эксплуатировать его сразу же после подписания документов, а первый платеж произвести только 30 дней спустя. Дальнейший расчет делится на равные ежемесячные выплаты. Гарантированная стоимость обратного выкупа по истечении 12 месяцев достигает 85% от первоначальной цены вне зависимости от пробега и условий эксплуатации. «Это значит, что через год легко можно обменять автомобиль на такой же новый или классом выше и вновь наслаждаться абсолютно новым собственным Nissan. Возможны и альтернативы: полностью погасить задолженность и выкупить автомобиль в собственность либо продлить кредит сроком до трех лет», — указывает автопроизводитель.

Совместная программа Nissan и РН Банка включает полное каско, регистрацию транспортного средства в ГИБДД, пользование комплектом зимних шин сроком на один год, услуги шиномонтажа при сезонной замене «резины», проведение технического обслуживания после 15 тыс. км, предоставление автомобиля на замену на время длительных сервисных работ, а также предоставление комплекта ковриков в салон автомобиля.

В программе, которая действует при изначальном оформлении кредита на один год, участвуют популярные в России кроссоверы Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в любой из доступных на дилерском складе комплектаций. Так, например, Nissan Qashqai 2022 года выпуска в комплектации SE CVT 2 л с передним приводом обойдется в 43,5 тыс. рублей в месяц, а Nissan X-Тrail в аналогичной комплектации — в 45,6 тыс.

Воспользоваться финансовой программой могут граждане РФ старше 21 года с водительским стажем не менее трех месяцев. Программа предполагает оформление автомобиля по розничной цене без какого-либо дополнительного оборудования. Ежегодно клиент получает возможность менять цвет и комплектацию своего нового автомобиля либо полностью пересесть на новую модель.



Директор по маркетингу компании «Nissan Россия» Андрей Чирков указывает, что «программа дополняет продукт Nissan Drive, разработанный совместно со «СберАвтоподпиской». Два продукта имеют сходные условия, но есть и отличия, главными из которых являются: свободное использование автомобиля на территории всей страны, отсутствие ограничений по пробегу, стаж вождения от трех месяцев и возможность полного выкупа автомобиля через год эксплуатации. Кроме того, в программе участвуют все комплектации Nissan Qashqai и Nissan X-Trail».