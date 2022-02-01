СберБанк продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля

СберБанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Как уточняется в сообщении банка, кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке на всей территории Дальневосточного федерального округа, а также на покупку вторичного жилья у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и в моногородах ДФО.



Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.