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Росстат назвал Анадырь самым дорогим населенным пунктом России пятый раз подряд

01.02.2022 14:59
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РБК

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в населенных пунктах России за 2021 год, согласно которому из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки Анадыре — там установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоит на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением, пишет РБК. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд.

Немногим дешевле товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии (отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания). Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов (индекс для Москвы — 1,28 при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Дешевле всего наиболее представительные в потреблении товары и услуги стоят в Назрани и других городах Ингушетии, а также в чувашском Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. У Назрани индекс стоимости жизни составляет 0,75, то есть там товары и услуги на 25% дешевле, чем в среднем по стране.

Из данных Росстата следует, что в самом дорогом городе — Анадыре — товары и услуги более чем в два раза дороже, чем в самом дешевом — Назрани.

Росстат начал рассчитывать индекс стоимости жизни в 2011 году. Этот показатель в отличие от индекса потребительских цен, измеряющего отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода, позволяет определить место отдельных городов России по уровню цен по сравнению с Россией в целом, поясняли в статистическом ведомстве. Однако при расчете индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей: как правило, в самых «дорогих» городах зарплаты также одни из самых высоких. Так, в октябре 2021 года среднемесячная зарплата на Чукотке составляла 123 тыс. рублей, то есть в 2,2 раза больше, чем в среднем по России. В Якутии зарплаты на 44% выше, чем в среднем по России.

Но в Москве средние денежные доходы одного жителя в III квартале 2021 года позволили бы купить 3,4 фиксированного набора потребительских товаров и услуг, следует из данных Росстата. В Якутии же на среднедушевые доходы можно приобрести только 2,1 фиксированного набора.

В начале января эксперты Финансового университета при правительстве назвали лучшие города для жизни в России по мнению самих россиян. В тройке самых комфортных для проживания городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Грозный. В расчет брались города с населением более 250 тыс. человек.

31.01.2022 09:08

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