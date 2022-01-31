В пяти регионах России инфляция ускорилась до 10,2–11,8%

Пять регионов России завершили 2021 год с двузначной инфляцией, пишут «Известия», уточняя, что в них инфляция в декабре ускорилась до 10,2–11,8% в годовом выражении, следует из данных ЕМИСС (государственной информсистемы, агрегирующей статистику из разных ведомств).

По данным Росстата, инфляция в России на конец 2021 года составила 8,39%, что стало рекордом с 2015 года. Как ранее писали «Известия», на первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%, в лидерах оказались и непродовольственные товары (на 53% подорожали пиломатериалы, на 50% — металлочерепица). Сильно выросли цены на такие базовые продукты потребительской корзины, как картофель, морковь и белокочанная капуста, — на 49%, 48% и 41% соответственно.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что без активных действий регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики темпы роста цен в России могли бы быть двузначными. Фактически такая ситуация сложилась в пяти регионах в декабре 2021 года, следует из данных ЕМИСС: в Дагестане, где темпы роста цен разогнались до 11,82%, Калмыкии (11,5%), Хакасии (10,22%), а также в Алтайском крае (10,2%) и Севастополе (10%).

Отмечается, что в десятку регионов с самыми высокими уровнями инфляции также вошли Ивановская, Тамбовская и Курская области (9,94%, 9,9% и 9,8% соответственно), а кроме того, Московская и Калининградская области (9,76% и 9,49%). В совокупности темпы роста цен выше среднероссийской отметки в 8,39% были зафиксированы в 54 регионах страны.

В то же время инфляцией ниже среднего уровня смог похвастаться 31 субъект. Наименьшие темпы роста цен были отмечены в Ненецком АО (там они составили 3,67%, что ниже таргета ЦБ в 4%). Почти на 2 процентных пункта его обогнал Ханты-Мансийский АО, где инфляция достигла отметки в 5,46%, а на третьем месте среди регионов с низкой инфляцией оказался Чукотский АО (5,76%). Интересно, что Москва тоже примкнула к этой группе: товары и услуги в столице подорожали на 7%.

В минфине Подмосковья заявили, что основной инструментарий по борьбе с инфляцией находится в руках федеральных властей. «Мы на уровне региона можем видеть, что какая-то сеть или производитель сильно завысили цену, но мы им можем только пригрозить, например, через ФАС. Предприниматель сам вправе принимать решение по своей ценовой политике: законодательно на уровне субъекта нет рычагов повлиять на него», — констатировали там.

В пресс-службе губернатора Кубани сообщили, что в регионе сильнее всего подорожали продовольственные товары, а именно мясо, птица и полуфабрикаты. Там отметили, что динамика инфляционных процессов носит сезонный характер. При этом в субъекте проводится политика по подавлению краевых источников ускорения роста цен за счет стимулирования выпуска продукции в базовых отраслях. В Калужской области объяснили высокую инфляцию повышением цен со стороны производителей продовольственных товаров. Для того чтобы сдержать их необоснованный рост, в регионе еженедельно проходят заседания штаба по оперативному мониторингу и реагированию.