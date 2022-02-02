«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода

Клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением ПИН-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал, поясняется в сообщении банка.

Приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 8.1 и выше. «Платежное решение SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема платы за товары и услуги по картам. Технология оплаты SoftPOS выгодна и удобна для представителей бизнеса из самых разных областей, особенно с сервисами доставки на дом», — подчеркивают в банке.



В «Русском Стандарте» также напоминают, что «технология SoftPOS c опцией введения ПИН-кода также доступна для всех карт крупнейших международных и национальной платежных систем».