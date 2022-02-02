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«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода

02.02.2022 12:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу теперь могут принимать карты международной платежной системы Mastercard с помощью технологии SoftPOS Tap on Phone на смартфоне с введением ПИН-кода. Сервис SoftPOS превращает обычный телефон в компактный мобильный POS-терминал, поясняется в сообщении банка.

Приложение SoftPOS может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 8.1 и выше. «Платежное решение SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема платы за товары и услуги по картам. Технология оплаты SoftPOS выгодна и удобна для представителей бизнеса из самых разных областей, особенно с сервисами доставки на дом», — подчеркивают в банке.

В «Русском Стандарте» также напоминают, что «технология SoftPOS c опцией введения ПИН-кода также доступна для всех карт крупнейших международных и национальной платежных систем».

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