Промсвязьбанк приобретает пенсионный фонд «Гефест»

После нескольких попыток Промсвязьбанку удалось вернуться на пенсионный рынок, купив НПФ «Гефест», пишет «Коммерсант». Но фонд несопоставим по масштабам с кредитной организацией, а развивать его в нынешних условиях сложно: привлечение клиентов по обязательному пенсионному страхованию перекрыто, а развитие негосударственного пенсионного обеспечения требует значительных инвестиций, на которые ПСБ пока не готов.

Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании Анатолия Седых НПФ «Гефест», рассказали четыре источника, близких к банку, знакомых с ходом сделки и работающих в конкурирующих фондах. Два собеседника уточнили, что сделка была закрыта на днях, один из источников знает лишь о подписании обязывающих документов по ней.

НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд рублей пенсионных накоплений, на 5,9 тыс. участников программ НПО приходилось 500 млн рублей пенсионных резервов. Единственным бенефициаром фонда через компанию «ОМК Сервис» являлся Седых.

ПСБ, у которого при прежних собственниках уже был НПФ, задумался о повторном выходе на пенсионный рынок несколько лет назад. Банк называли претендентом на более крупные НПФ «Сафмар» и «Большой», однако их «перехватила» группа «Регион»-«Россиум». В какой-то момент, как рассказывали несколько человек, знакомых с обсуждением пенсионной проблемы в ПСБ, была даже идея создания собственного НПФ с нуля.

Источник, знакомый с ходом переговоров по приобретению «Гефеста», говорит, что обсуждаемая сумма сделки была «около 10% от пенсионных активов фонда», то есть 400—600 млн рублей.

По словам нескольких собеседников, знакомых с планами прежнего владельца «Гефеста», он пытался продать фонд уже несколько лет, однако переговоры с потенциальными покупателями по различным причинам заходили в тупик. В последнее время помимо ПСБ интерес к покупке НПФ также проявляли группа «Регион»-«Россиум» (впрочем, сейчас представитель «Региона» опровергает такой интерес) и Россельхозбанк.

Между тем, как пояснил источник, близкий к банку, стратегия развития небольшого по масштабам кредитной организации НПФ «до конца не ясна». Как минимум, по словам нескольких собеседников, рассматриваются смена гендиректора. Возглавить фонд может бывший финдиректор НПФ «Будущее», а ныне гендиректор «Русмоды» Ольга Мямлина. До сих пор «Гефест» более 25 лет возглавляла Ирина Масюк.