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НПФ фингрупп вкладываются в активы своих банков

02.02.2022 08:58
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

НПФ, входящие в крупнейшие банковско-пенсионные группы, вложили в ценные бумаги и депозиты родственных банков более 7% суммарного портфеля, что позволяет фондировать кредитные организации, одновременно сохраняя контроль за счет клиентских средств, пишет «Коммерсант». Так, в 2021 году они вложили 264 млрд рублей пенсионных средств граждан — более 7% от совокупного портфеля фондов.

Рекордсменом оказались НПФ группы Газпромбанка, у которых таких вложений было 127 млрд рублей. В частности, «Газфонд» через «Газкон», «Газ-Тек» и «Газ-сервис» более чем на 80 млрд рублей владеет акциями кредитной организации. «Газфонд Пенсионные накопления» владеет Севергазбанком стоимостью 7 млрд рублей. Входящий в группу НПФ «Алмазная осень» разместил в этом банке депозитов на 1,9 млрд рублей. Основным направлением вложений пенсионных средств фондов группы СберБанка стал облигационный долг кредитной организации — свыше 25 млрд рублей.

НПФ группы «Регион»-«Россиум» специализируются на ценных бумагах Московского Кредитного Банка. В 2021 году банк разместил два выпуска инвестиционных облигаций, один из которых (на 20 млрд рублей) был полностью выкуплен НПФ группы. Также в 13 млрд рублей оцениваются 5,4% акций банка, принадлежащие фондам «Будущее» и «Эволюция». Общие инвестиции превышают 33 млрд рублей.

В других группах основным способом инвестиций в собственные кредитные организации является размещение средств на депозиты. Вложения «ВТБ Пенсионного фонда» составили 19,4 млрд рублей. У НПФ «Открытие» из общей суммы вложений в 48,4 млрд рублей 75% приходится на банковские депозиты, а 25% — на облигации «ФК Открытия».

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