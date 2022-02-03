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​ББР Банк повысил ставки по вкладам в рублях

03.02.2022 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ББР Банк

ББР Банк с 3 февраля повышает процентные ставки в рублях по всем срочным вкладам. Теперь максимальная ставка в линейке составит 9,15% годовых, сообщили в кредитной организации.

По депозиту «Инвестиционный» ставка вырастет до 9,8% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей.

Среди преимуществ предложений в банке называют большой диапазон сроков, различные варианты выплаты процентов, возможность совершения приходно-расходных операций, льготные условия досрочного расторжения.

Отмечается, что при оформлении любого вклада на сумму от 100 тыс. рублей и на срок от 181 дня ББР Банк бесплатно предоставляет цифровую карту платежных систем Visa, Mastercard или карту Moment Mir.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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