Цукерберг потерял почти 30 млрд долларов и выбыл из топ-десятки богачей по версии Forbes

Сооснователь Meta Platforms Марк Цукерберг потерял место в десятке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, передает РБК. Миллиардер ушел на 12-е место, после того как его состояние за один день сократилось на 25,93%, или 29,7 млрд долларов. По состоянию на 4 февраля оно составило 84,8 млрд, указывают данные Forbes.

Согласно Forbes, Цукерберг не входит в топ-десятку миллиардеров впервые с лета 2015 года. По размеру потерь, которые глава Meta понес за один день, он уступает лишь Илону Маску. Самый богатый человек в мире потерял 35 млрд долларов в ноябре прошлого года, после того как спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продавать 10% из принадлежащих ему акций Tesla, чтобы уплатить налоги.

По данным Bloomberg Billionaires Index, глава Meta Platforms занимает сейчас десятое место в списке богатейших людей мира, его состояние эксперты Bloomberg оценивают в 89,6 млрд долларов — после потери 31 млрд за день. По данным Forbes, на десятом месте в списке находится глава Adani Group Гаутам Адани, которому принадлежит 90,1 млрд долларов.

Марку Цукербергу принадлежит почти 13% акций Meta Platforms. Компания столкнулась с обвалом котировок исторического масштаба: в ходе торгов 3 февраля они упали на 26,39% до 237,76 доллара за акцию. Рыночная капитализация снизилась на 232 млрд долларов, сообщает New York Post.

Распродажа акций Meta Platrforms началась после публикации результатов компании за IV квартал и прогнозов на начало 2022 года. Выручка выросла на 20% до 33,67 млрд долларов и умеренно превысила прогноз в 33,4 млрд. Прибыль на акцию упала на 5% и составила 3,67 доллара против предполагавшихся консенсус-прогнозом Refinitiv 3,84 доллара. Рост числа новых пользователей также замедлился.

В прогнозе компании на I квартал 2022 года говорится, что выручка Meta Platrforms вырастет рекордно низкими темпами и составит 27—29 млрд долларов, хотя аналитики ожидали выручки на уровне более 30 млрд. Цукерберг заявил об усилении конкуренции в сегменте коротких видео Reels, которые являются аналогом TikTok. По словам Цукерберга, Reels монетизируются хуже, чем другие форматы Meta — ленты и истории, что снизит доходы от рекламы в ближайшей перспективе. Инфляция и проблемы в цепочке поставок заставляют урезать бюджеты на рекламу. Финансовый директор Meta Platrforms Дейв Венер заявил, что новая политика Apple по сбору данных пользователей будет стоить компании 10 млрд долларов.



Компания также сообщила о том, что подразделение Reality Labs, которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность, понесло операционные убытки в размере 3,3 млрд долларов.