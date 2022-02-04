Россияне назвали запрет от работодателя главным барьером для смены зарплатного банка

Более 81% россиян знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию своего работодателя, при этом 61% не выбирали зарплатный банк самостоятельно. Об этом говорится в тематическом исследовании ассоциации «ФинТех».

Свыше 78% респондентов заявляют о нежелании менять зарплатный банк. Среди главных барьеров для смены зарплатного банка чаще всего упоминается запрет от работодателя (почти 46%). Также играет роль нежелание заниматься процедурой смены банка (около 27%) и непонимание, что именно надо для этого сделать (примерно 20%).

Важнее всего при выборе банка, по словам участников опроса, — его надежность (55%), удобство мобильного приложения (36%) и близость банкоматов (34%).

Опрос работодателей показал, что 57% используют один банк. Самым популярным способом выплаты зарплаты является зарплатный проект (69%), также для выплат используют платежные поручения, наличные и Систему быстрых платежей Банка России. Большинство юридических лиц (52%) сталкиваются со сложностями при выплате заработной платы сотрудникам, которые имеют счета в разных банках. Респонденты отметили, что в таком случае возникают дополнительные финансовые, временные и ресурсные издержки (в том числе на формирование отдельных платежных поручений).

Ассоциация «ФинТех» также сообщает, что в ходе опроса участникам описали сервис (как можно понять из обзора, пока не работающий, по крайней мере в промышленном масштабе), с помощью которого можно независимо от работодателя в удобное время, дистанционно (например, на портале госуслуг или в мобильном приложении банка) указать банк для получения зарплаты (а также авансов, командировочных, отпускных и прочих платежей). Среди физлиц 52% заявили о том, что воспользовались бы таким сервисом. Основными аргументами стали свобода выбора удобного зарплатного банка (64%) и самостоятельность (55%). Участники опроса, которые высказались против использования сервиса, предположили его небезопасность для личных данных (45%), а также признались в недоверии к подобным продуктам (33%).

Как следует из опроса юрлиц, 61% работодателей, скорее всего, воспользуются таким сервисом. Основная мотивация — возможность выбора для сотрудников, а также отсутствие необходимости собирать и обновлять реквизиты. Кроме того, 66% опрошенных считают, что подобный сервис повысит их привлекательность как работодателей.



«Результаты опросов показывают, что основным препятствием для самостоятельного выбора зарплатного банка является сложность процедуры и нежелание изучать ее, а также негласные запреты со стороны работодателей. В свою очередь юридические лица отметили, что начисление заработных плат и других выплат вне рамок зарплатного проекта является трудоемким процессом, который создает дополнительные издержки. На площадке АФТ идет «пилот», в результате которого можно будет оценить плюсы и минусы создания сервиса, издержки финансовой отрасли на разработку техрешения и правовое обеспечение», — прокомментировала генеральный директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.