В России намерены внести штрафы за срыв импортозамещения

В России могут ввести штрафы за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров, пишут «Известия». Такой законопроект планирует внести в правительство и Госдуму Минпромторг. В пресс-службе министерства уточнили, что сейчас наказания за это не существует.

По закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик обязан сделать минимальную долю таких закупок, если она установлена Кабмином, подчеркнули в Минпромторге. Если по итогам года объем российских товаров не соответствует этой установленной доле, то необходимо подготовить обоснование о невозможности ее достижения.

Во фракциях отнеслись к законопроекту Минпромторга неоднозначно. По словам зампреда партии «Единая Россия» Адальби Шхагошева, основная задача экономики сегодня — диверсификация. Он не исключил, что нормы могли быть разработаны в результате мониторинга, который показал невысокое выполнение задач импортозамещения. Идея предоставления преференций российскому производителю, поддерживается, а вот какие это должны быть преференции — вопрос: на полках в торговых сетях или другие способы реализации продукции, отметил первый зампред партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Если есть обязанность по выполнению требований закупки минимальной доли российских товаров, то за несоблюдение этого должна быть и санкция, поэтому это логичная норма, она будет направлена на поддержку отечественных производителей, подчеркнул зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству, член КПРФ Юрий Синельщиков допустил, что в случае принятия законопроекта бизнес может понести потери — это будет уже не рынок, а переход к плановой экономике. Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что сегодня есть действующие нормы о госзакупках и нет наказания за их неисполнение, но вопрос в том, каким будет основание для его вынесения и каков сам размер штрафов.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что логика законопроекта, который должен способствовать росту импортозамещения, понятна. По его словам, он помнит, как активно эту же тему в свое время продвигал Минюст. Надо дождаться реакции на законопроект со стороны администрации президента и «Единой России», сказал Фетисов.