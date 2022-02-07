В Совфеде обсуждают возможность закрытия лазеек для иностранных компаний по вопросам импортозамещения

В Совете Федерации обсуждаются возможные механизмы закрытия лазеек для иностранных компаний, обходящих требования российских властей по импортозамещению, пишет «Коммерсант».

Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов подготовил проект поправок к Гражданскому кодексу, позволяющий ради обеспечения обороноспособности и безопасности государства ограничивать в правах компании с иностранным участием указами президента и на основании таких указов — актами правительства. «Безопасность государства» в проекте правки ст. 49 ГК «Правоспособность юридических лиц» толкуется расширенно — это в том числе повышение уровня «технологической, информационной и экономической устойчивости» государства. Сейчас ГК содержит более прозрачный механизм — гражданские права юрлица могут быть ограничены лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

По словам автора правовой инициативы, она пока обсуждается. «Мы не торопимся с внесением проекта в Госдуму, пока собираем позиции профильных ведомств и готовы дорабатывать проект в зависимости от результатов дискуссии», — отметил он. В частности, документ разослан на согласование в Минэкономики, Минюст и ФАС.

Лента новостей ГПУ президента раскритиковало проект импортозамещения Как считает собеседник издания в одном из банков, чем дольше документ не примут, тем лучше, так как проект бьет по всем критическим отраслям — от кредитных организаций до металлургов. 17.11.2021 09:19

Сама потребность в более «гибком» механизме для ограничения прав компаний с иностранным участием объясняется наличием «лазеек» в законодательстве, позволяющих иностранным компаниям обходить требования российских властей по импортозамещению. Предложенная версия ГК, согласно мнению разработчиков, позволит вводить «точечные» ограничения.

Однако проблема с разработкой несколько шире импортозамещения, и об этом разработчику уже успел ответить Минюст. Ведомство обратило внимание на то, что проектируемые поправки не соответствуют конституционным нормам, а именно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Там также напоминают, цитируя основной закон, что права и свободы человека, а также компаний (это ранее высказывавшаяся неоднократно позиция Конституционного суда, напоминают в Минюсте) могут быть ограничены обеспечением обороны страны и безопасности государства, а ограничения в правах ради «повышения уровня технологической, информационной и экономической устойчивости государства» не входят в категорию «обороноспособности и безопасности».

Также неясно, зачем ради частных вопросов импортозамещения вводить норму, которая на фундаментальном уровне изменяет инвестклимат в РФ, хотя импортозамещению она теоретически поспособствует, это лишь малая часть ее потенциала. В Минюсте констатируют, что для противодействия обходу норм об ограничении иноучастия в определенных сферах необходимы поправки к законодательству — в части определения иностранного контроля, усиления ответственности, установления надзора и т. д. Сенаторский проект, в свою очередь, может ухудшить инвестклимат в РФ, поскольку инвесторы (в том числе и российские) столкнутся с рисками появления подзаконных актов, ограничивающих деятельность компаний, в которые они уже инвестировали. «Учитывая, что законопроектом устанавливается широкий перечень оснований для принятия таких подзаконных актов, соответствующие риски будут во многих случаях восприниматься инвесторами в качестве существенных», —добавили в Минюсте.