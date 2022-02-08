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Минцифры считает нецелесообразным ограничивать число сим-карт на одного человека

08.02.2022 12:52
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Источник
Banki.ru

Минцифры России считает нецелесообразным ограничивать число сим-карт до трех на одно физическое лицо. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

«Поражать в правах граждан, ограничивая их тремя сим-картами, считаем нецелесообразным», — отметили в Минцифры, предложив больше внимания уделять борьбе с причиной недобросовестного поведения дилерских компаний.

В министерстве уточнили, что сейчас все мобильные операторы предоставляют услугу «Узнать, какие номера оформлены на твой паспорт». У большинства из них такую информацию абонент может получить дистанционно, без посещения офиса. Проблема оформления сим-карт с указанием фейковых паспортных данных существует из-за недобросовестного поведения дилерских компаний, пояснили в Минцифры.

В понедельник МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 сообщили ТАСС, что также не поддерживают идею ограничить количество сим-карт до трех на одно физическое лицо. В пресс-службе МТС подчеркнули, что существующих законодательных норм достаточно для борьбы с правонарушениями в сфере связи.

Ранее RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы Олега Матвейчева главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву сообщил о предложении депутата ограничить до трех число сим-карт, которые может оформить один человек. По словам Матвейчева, в СМИ периодически возникают сообщения о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты с указанием паспортных данных ничего не подозревающего клиента. В итоге мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.

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