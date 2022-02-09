ЦИАН подал заявку на вступление в реестр финансовых маркетплейсов

Сервис по продаже и аренде недвижимости ЦИАН в конце прошлого года подал заявку на вступление в реестр операторов финансовых платформ (маркетплейсов), пишет «Коммерсант», уточняя, что группа планирует создавать нишевой ипотечный маркетплейс, которых на российском рынке пока нет.

По словам источников на рынке маркетплейсов, недавно в связи с этим регулятор проводил проверку претендента. В самом ЦИАН отказались от комментариев. В ЦБ пояснили, что «на рассмотрении находится несколько заявок на включение в реестр», но отказались говорить о конкретных организациях.

В проспекте к IPO ЦИАН, которое прошло в начале ноября 2021 года на NYSE и Московской бирже, говорилось о планах попадания в реестр маркетплейсов. С учетом того, что оператор финансовой платформы не может принадлежать нерезиденту, компания, которая должна была претендовать на включение в реестр, была оформлена на гендиректора и совладельца ЦИАН Максима Мельникова. Он в середине прошлого года создал АО «Финансовая платформа» с уставным капиталом 100 млн рублей, однако в декабре компания уменьшила уставный капитал до 100 тыс. Собеседники не смогли уточнить, какая компания, связанная с ЦИАН, подала заявку в Банк России.

Закон «О финансовых платформах» вступил в силу в июле 2020 года. Согласно ему, минимальный размер капитала оператора маркетплейса должен составлять более 100 млн рублей, он должен быть акционерным обществом и не может совмещать свою деятельность с банковской. Решение о включении заявителя принимается в течение 30 рабочих дней после предоставления им всех необходимых документов.

Согласно проспекту IPO ЦИАН, вхождение в реестр ЦБ должно помочь в развитии сервиса «ЦИАН.Ипотека», который в проспекте называется «ипотечный маркетплейс». Ранее собеседники на рынке финплатформ называли развитие на базе ЦИАН маркетплейса, заточенного под ипотеку, логичным шагом. По словам одного из собеседников, проверка ЦБ в ЦИАН «прошла тяжело» и существует вероятность отрицательного решения в этом раунде по включению компании в реестр регулятора.