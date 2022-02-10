В России больше 50% граждан игнорируют софт для защиты от мошенников

Сервисы и приложения для защиты от телефонных мошенников показали свою неэффективность в глазах россиян — они практически игнорируют такой софт: им пользуется меньше трети абонентов, пишут «Известия». Об этом сказано в отчете TelecomDaily. Только 29% абонентов используют антифродовые определители номеров, 19% установили блокировщики интернет-рекламы, а доверяют общение с незнакомцами голосовым ассистентам лишь 1%, выяснили специалисты агентства.

Более 98% российских абонентов сталкивались со звонками телефонных мошенников, СМС или сообщениями в мессенджерах от злоумышленников, 12% респондентов признались, что это общение привело к потере денег (четверть из них оценила ущерб как значительный), сказано в материалах исследования. Однако определители номера, предупреждающие о звонках с подозрительных номеров, установлены только у 29% абонентов, блокировщики интернет-рекламы, которая может содержать ссылки на фишинговые сайты, используют только 19% респондентов. А такими опциями, как виртуальный номер и голосовой ассистент, пользуются всего 1 и 3% абонентов соответственно.

Лента новостей Банки пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменой номера В ВТБ предлагают ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу. 03.02.2022 11:40

У банковских виртуальных операторов дела обстоят несколько лучше, чем у классических сотовых операторов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Связано это с тем, что они, как правило, бесплатно предлагают клиентам различные антифродовые опции и сервисы, которые интегрированы с экосистемами банков, в том числе с системами безопасности. Но поскольку злоумышленники постоянно меняют номера, нет гарантии, что алгоритмы будут надежно защищать от мошеннических звонков и при этом не будут блокировать действительно нужные соединения — например, курьерские службы, звонящие с незнакомых номеров, звонки для подтверждения разного рода кодов авторизации и промокодов и прочее, отметил Кусков. По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, ситуацию бы изменило к лучшему создание единой общенациональной системы, в которую могли бы передавать данные все операторы и пользоваться которой могли бы все участники рынка.

Зачастую люди не пользуются специальными приложениями из страха перед их скрытыми возможностями, например опасаются, что такой софт будет воровать их личные данные и передавать третьим лицам или даже приведет к поломке телефона, отметил юрист Amulex.ru Александр Кожевников. Вероятно, слабый спрос на средства борьбы со спамом связан и с низкой информированностью об их существовании, сложностями в установке и нежеланием пользователей устанавливать дополнительный софт, полагает директор технического блока Bi.Zone Антон Окошкин. Многим гражданаи установка на свой телефон или ноутбук дополнительных средств защиты кажется избыточной, в большинстве случаев это так, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.