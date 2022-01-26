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Число преступлений с применением карт и телефонов за три года резко упало

26.01.2022 08:28
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Источник
Известия

В России в прошедшем году впервые за последние три года резко упало количество преступлений с применением банковских карт, различных программ и мобильных телефонов, пишут «Известия». Это следует из данных МВД. По итогам 2021-го зарегистрировано 517,7 тыс. таких дел, что всего на 1,4% больше показателей предыдущего года. Тогда как до этого наблюдался их активный рост: в 2020-м — на 73,4%, а в 2019 году — на 68,5%. Из всех указанных в статистике инструментов, используемых злоумышленниками, по итогам года выросло лишь число преступлений с использованием Интернета на 17%, составив 351,4 тыс.

Больше всего в абсолютном выражении сократилось количество преступлений с применением банковских карт: до 165,6 тыс., или на 12,9%. Тогда как в 2020 году по ним был зафиксирован рекордный рост на 453,1% (190,2 тыс.). Количество преступлений, совершенных с помощью программных средств, упало до 7,2 тыс. (–28,2%), сотового телефона — до 217,6 тыс. (–0,5%), с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий стало меньше на 30,6% и 4% соответственно. Рейтинг регионов с наибольшими темпами прироста таких преступлений возглавили Чечня (135%), Тульская область (64,4%), Республика Адыгея (45,8%), Московская область (34,7%) и Дагестан (30%).

Также может возрасти число атак, связанных с компрометацией или подделкой ПО с открытым исходным кодом.

 21.01.2022 12:30

В крупных банках сказали, что не видят снижения количества атак со стороны злоумышленников. Число попыток совершения мошеннических действий с использованием пластиковых карт, компьютерной техники, мобильной связи и других способов стабильно высокое, отметили в Газпромбанке. В ВТБ сообщили, что за январь — ноябрь прошлого года отразили более 1 млн атак мошенников, что на 10% превышает уровень 2020-го. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия и фишинг, которые занимают 94% всех атак. Но и растет уровень финграмотности населения: клиенты все чаще распознают уловки мошенников и передают их номера для блокировки, добавили в банке.

Как отметила руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, во второй половине 2021-го несколько снизилась активность шифровальщиков, а поскольку сейчас они являются одной из главных угроз, то это сказалось и на общей динамике. Пока явных предпосылок для снижения количества киберпреступлений нет, уверен руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Число потенциальных жертв увеличивается, злоумышленники сместили фокус с экономически активной части людей на пожилых, мало что знающих о новых технологиях, отметил он, добавив, что утечки информации из разных источников также не сокращаются. По оценкам Ульянова, в 2022-м количество киберпреступлений продолжит расти.

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