Банки пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменой номера

ВТБ, Росбанк, Почта Банк сообщили о неэффективном выполнении сотовыми операторами новых требований закона «О связи», направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, пишет РБК. Согласно изменениям в законе, которые вступили в силу 1 декабря 2021 года, они должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. Как отметил заместитель президента — председатель правления банка ВТБ Анатолий Печатников, специалисты ВТБ отмечают, что в большинстве случаев телефонным мошенникам удается обмануть собеседника, имитируя звонок от госструктур с использованием виртуального подменного номера. Законодательство предписывает мобильным операторам не пропускать подменные звонки, однако каждый провайдер решает эту проблему самостоятельно. По факту блокировка происходит не во всех случаях.

Проблему зафиксировали и в Росбанке, там не наблюдают какого-либо существенного сокращения количества мошеннических звонков с момента вступления в силу закона о блокировке операторами связи звонков, поступающих из-за рубежа с подменой номера телефона. Почта Банк также не увидел снижения количества мошеннических телефонных звонков. По последним данным работы платформы для выявления мошеннических звонков Tinkoff Call Defender, в декабре 2021 года было на 50% больше звонков с подменных номеров, чем в сентябре 2021-го, сообщил представитель Тинькофф Банка. У Газпромбанка поток таких звонков в январе 2022 года уменьшился по сравнению с аналогичными периодами 2020-го и 2021-го, но не прекратился.

Лента новостей Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров, пишет «Коммерсант», уточняя, что в 2021 году злоумышленники с их помощью украли у россиян около 45 млрд рублей. Мобильные операторы уверяют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги. 25.01.2022 10:37

Представитель Tele2 заявил, что из их сети невозможно совершить вызов с подменой номера, а когда звонок приходит из сетей других операторов, они могут его блокировать, если есть основания считать, что вызов осуществляется с использованием подменного номера (например, есть обращения абонентов). «МегаФон» уже несколько лет самостоятельно блокирует звонки с российских городских номеров из-за рубежа, поэтому ситуация с момента вступления закона в силу для компании не изменилась, сообщил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов. По его словам, основная проблема заключается в том, что чаще всего звонки с подменных номеров идут по IP и попадают в российскую телефонную сеть благодаря недобросовестным операторам, самостоятельно подставляющим российский номер или предоставляющим такую возможность своим клиентам. МТС также запустили собственную антифрод-систему по борьбе с мошенническими номерами, сказал представитель компании.

Сейчас мошеннические звонки обычно позволяют совершать мелкие игроки, которых на рынке связи насчитывается более сотни. По словам источника издания на рынке телекоммуникаций, звонки с подменных номеров проходят через нескольких фиксированных операторов и шифруются под звонки из России, поэтому крупным игрокам сложно выявить первоисточник звонка, понять, что используется подмена номера, и в итоге заблокировать его.

Печатников предлагает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу, говорится в сообщении ВТБ. Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных; в первую очередь — принадлежащих госведомствам и банкам, отметил Анатолий Печатников. Штрафы, по его словам, не оказывают на операторов связи должного воздействия. Нужно строже контролировать тех игроков рынка телекома, которые не соблюдают закон, считает зампред ВТБ.