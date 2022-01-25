Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров

Структура Роскомнадзора планирует разработать технологию, которая сделает невозможным использование подменных номеров, пишет «Коммерсант», уточняя, что в 2021 году злоумышленники с их помощью украли у россиян около 45 млрд рублей. Мобильные операторы уверяют, что активно используют собственные антифрод-системы, но небольшие провайдеры не запрещают подмену номеров, а даже оказывают такие услуги.

По данным портала госзакупок, подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» заказал исследование технологии, которая позволит сделать подмену номеров на сетях операторов связи невозможной. Работы проводятся под шифром «Идентификация», контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключен 29 декабря 2021 года. Тендер разыгрывался в закрытом режиме, поэтому техническая документация и данные о победителе не опубликованы. В ГРЧЦ отказались уточнить эту информацию.

Представитель ГРЧЦ отметил, что исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи: «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента».

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, связи и IT Александра Хинштейна, с января по июль прошлого года были возбуждены дела по факту 126,7 тыс. мошеннических звонков. Злоумышленники используют методы социальной инженерии: представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, а затем уговаривают граждан перевести деньги якобы на защищенные счета.

В августе 2021 года «Общероссийский народный фронт» предложил Минцифры ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и сам процесс подмены. Инициативу поддерживал ЦБ, но она не продвинулась. В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 млн рублей для операторов связи за невыполнение обязанности по блокировке подменных номеров.

Опрошенные мобильные операторы связи утверждают, что давно используют собственные решения для блокировки подозрительных звонков. В МТС говорят, что их антифрод-система ежедневно блокирует 60 тыс. звонков с подменных номеров, когда абонентам звонят псевдосотрудники банков или операторов, чтобы подтвердить какую-то операцию. Аналогичное решение работает и в Tele2, отметили в его пресс-службе. В «МегаФоне» заявили, что ежедневно блокируют до 500 тыс. звонков с подменой номера: «Главный принцип работы сервиса в том, что он должен быть установлен как в сети оператора, принимающего звонки, так и в сети оператора — инициатора вызова». В «ВымпелКоме» сказали, что «тестируют схожую защитную систему».

Исполнительный директор «Общества защиты Интернета» Михаил Климарев считает, что задачу, поставленную ГРЧЦ, выполнить технически невозможно: «Дело в том, что система связи РФ входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями».