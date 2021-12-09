Альфа-Банк начал предупреждать клиентов о звонках мошенников

Мобильное приложение Альфа-Банка теперь может определять звонки с подозрительных номеров и сообщать об этом пользователю, сообщила пресс-служба финансового учреждения. По оценкам банка, это позволит снизить результативность мошеннических атак на клиентов более чем на 50%.



«Телефонные мошенничества — очень серьезная угроза для всех нас. Количество телефонных атак растет год от года, и преступники придумывают все более изощренные схемы. Чтобы успешно им противодействовать, нужны новые защитные технологии — такие, как определитель подозрительных звонков. Мы непрерывно пополняем базу таких номеров, за счет чего наше приложение уверенно отсекает большую часть атак и каждый день спасает деньги наших клиентов», — прокомментировал руководитель департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталий Задорожный.

Определитель подозрительных звонков доступен в мобильном приложении Альфа-Банка для платформ iOS и Android. Чтобы начать пользоваться новой функцией на iPhone, необходимо включить определитель номера для приложения Альфа-Банка в настройках операционной системы, а на Android-смартфоне — выдать приложению запрашиваемые права.