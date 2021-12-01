Закон о блокировке операторами связи звонков и СМС-сообщений из-за рубежа в Россию по подменным номерам вступает в силу 1 декабря, напоминает ТАСС.

Законом предусматривается обязанность операторов прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом отечественного оператора, находящимся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода абонента. Так же будут блокироваться и СМС-сообщения.



Уточняется, что операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения, которые должны оставаться неизменными.