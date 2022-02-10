СПБ Биржа рассматривает проведение IPO пяти компаний, часть из которых может состояться уже в этом году, пишет «Коммерсант». В 2021 году биржа провела размещение собственных акций, которое продемонстрировало готовность инфраструктуры и инвесторов к другим IPO, однако у нее остается сильный конкурент в лице Московской биржи, имеющей опыт проведения как крупных размещений (объемом до 2 млрд долларов), так и IPO небольших эмитентов.

Конкретные названия биржа не раскрывает, однако отмечает, что выстраивает работу с потенциальными эмитентами из категории компаний новой экономики. Выбор сектора сделан на основании анализа усредненного портфеля частных инвесторов, пояснили на бирже. В частности, в среду о планах провести первичное размещение акций на СПБ Бирже уже весной сообщила компания «АЛМАР — алмазы Арктики».

Как отметил президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков, СПБ Биржа, возможно, рассматривает идею создать российский аналог TSX (Торонтской фондовой биржи), на которой размещаются молодые золотодобывающие, алмазодобывающие и прочие добывающие компании. По его словам, сейчас проект скорее находится в стадии амбициозной задумки, которая может столкнуться с трудностями при реализации из-за настороженного отношения регулятора к бумагам компаний, у которых нет реального бизнеса.

По мнению гендиректора «Эксперт Бизнес-Решения» Павла Митрофанова, биржа будет привлекательной для эмитентов, если сможет транслировать хотя бы часть клиентской активности в сегмент IPO. Также важным он считает вопрос инфраструктурной готовности к работе с новым сегментом рынка, который может потребовать инвестиций от площадки.

Вместе с тем СПБ Биржа должна выдержать жесткую конкуренцию с московской площадкой. Управляющий директор по коммуникациям Московской биржи Андрей Брагинский подчеркнул, что для успешного размещения необходим прежде всего большой пул заинтересованных инвесторов на бирже — «частных и, что очень важно, институциональных». Сейчас столичная площадка работает с десятками планирующих IPO компаний, в том числе технологических. Брагинский ожидает новые размещения «при улучшении настроений на финансовых рынках». Согласно статистике размещений, в последние три года объемы IPO на Московской бирже (с учетом двойных листингов) составили от 250 млн до 2 млрд долларов. А СПБ Биржа по итогам размещения привлекла 175 млн долларов.

У двух российских площадок разнится подход в размещении, отметили эксперты. По словам Кочеткова, Московская биржа более консервативна, а СПБ Биржа заинтересована в возможном развитии новых направлений. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров считает, что Московская биржа предпочитает видеть стабильную деятельность со стороны эмитентов, а не венчурные компании. Вместе с тем он отмечает, что компании могут получать разрешение на листинг со стороны СПБ Биржи для получения статуса ПАО. Однако впоследствии листинг может быть получен и на Московской бирже при взаимном интересе всех сторон. Так, например, в конце 2020 года компания «Светофор» рассматривала в качестве площадки для IPO обе российские биржи, но в начале 2021-го сделала выбор в пользу Московской биржи. А в случае АЛМАР, отметил Кочетков, рассматривались разные сценарии, в том числе и упаковка в инвестиционный фонд.