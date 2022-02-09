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СПБ Биржа утвердила параметры торгов ценными бумагами в выходные дни

09.02.2022 10:36
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

СПБ Биржа определила параметры проведения организованных торгов ценными бумагами в выходные дни, говорится в сообщении торговой площадки.

Согласно решению Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг СПБ Биржи, торги будут проводиться по субботам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 мск. Уточняется, что на торгах в выходные дни будут представлены ценные бумаги, доступные в период проведения утренней дополнительной торговой сессии.

Торги в субботу и воскресенье будут являться частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника. Дата расчетов по сделкам, заключенным в субботу и/или в воскресенье, будет аналогична дате расчетов по сделкам, заключенным в первый будний день, включаемого в состав того же торгового дня, что и выходные дни (как правило, понедельника). Например, если участник торгов заключил сделку в субботу, то расчеты по указанной сделке будут производиться в среду, так же как и для сделки, заключенной в понедельник.

Отмечается, что корпоративные события в выходные дни обрабатываться не будут (дивиденды, сплиты и т. п.). Аукцион закрытия по выходным дням проводиться не будет. Все неисполненные на бирже заявки будут сниматься в конце каждого выходного дня. Клиенты участников торгов, зарегистрированные в выходные дни, смогут заключать сделки в день регистрации. Рыночные данные (market-data) в выходные дни будут транслироваться всем участникам торгов без ограничений.

Кроме того, СПБ Биржа совместно с участниками торгов разработали механизм ограничения волатильности и нерыночных ценовых движений в выходные дни. В соответствии с данным подходом устанавливаются жесткие границы колебания цены, которые будут более узкими, чем границы, устанавливаемые в будние торговые дни. Жесткие границы колебания цены не будут превышать 50% от величины индикативных ставок риска, являющихся предельными значениями для определения размера начальной маржи для клиентов участников торгов.

«Таким образом, изменение расчета границ динамических лимитов в выходные дни обеспечивает сужение диапазона ценовых движений и снижение рисков как для инвесторов, заключающих сделки, так и клиентов, которые не планировали инвестиционную активность по субботам и воскресеньям, поскольку значительное изменение цены на СПБ Бирже на выходных будет невозможно», — отмечается в сообщении.

Решение о дате начала торгов в выходные дни будет принято после проведения всех необходимых консультаций со всеми сторонами, активно задействованными в реализации данного решения. Ранее планировалось, что такие торги начнутся 5 февраля, но вопреки ожиданиям они не стартовали.

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