​Торги на СПБ Бирже в субботу не стартовали вопреки планам

Торги российскими и иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в субботу не стартовали вопреки планам, следует из данных торговой площадки.



Ранее в пресс-службе биржи сообщали, что ее совет директоров утвердил 30 декабря изменения в правилах торгов, которые предполагают их организацию в субботу и воскресенье.

По сообщению биржи, планировалось, что такие торги начнутся 5 февраля и будут по выходным проходить с 10:00 до 19:00 мск. На этих торгах должны быть представлены российские акции и иностранные ценные бумаги, входящие в индекс SPB100, поясняли на бирже.

В пятницу в 19:00 мск торги на СПБ Бирже были приостановлены из-за сбоя. В пресс-службе сказали, что причины выясняются.

СПБ Биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,7 тыс. бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В течение трех — пяти лет биржа планирует увеличить число торгуемых акций до 2,5 тыс.